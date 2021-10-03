Зірка серіалу "Пес" потрапив у ДТП у Києві: перші подробиці

"Зоряна ДТП сьогодні сталася на Микільсько-Слобідській", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в "Автопатрулі", водій авто Volkswagen не впорався з керуванням і зачепив дві припарковані машини - Subaru і Mercedes.

Михайло Жонін був одним з пасажирів того самого авто, яке і стало винуватцем аварії.

"На місці працювала патрульна поліція Дніпровського району. Спасибі акторові за позитив і за веселе оформлення ДТП", - підписано відео.

У коментарях українці обурилися такою оптимістичною подачею аварії.

"Спасибі акторові, що всі живі! А поліція Якщо хоче позитиву - нехай дивляться його по телевізору або ходять на вистави з його участю, а не розважають один одного в момент оформлення ДТП", - пише один з юзерів.

"Кому ви дякуєте? Нетверезій людині яка влупила 2 авто? Ганьба водію, та Вам за Ваші дякую", - обурений ще один користувач.