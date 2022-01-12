Зірка серіалу "Глухар" помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли ліки

Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність. При цьому всі обставини наразі з'ясовуються.

За даними преси, тіло Геріловича виявив друг актора, який зайшов в його квартиру, скориставшись своїм ключем. Повідомляється, що Олексій кілька днів не виходив на зв'язок, і його рідні та близькі стали бити на сполох.

Як розповів чоловік, він побачив Геріловича оголеним без ознак життя на кухні. Під ним був пакет з ліками.

Через місяць з ґаком акторові виповнилося б 49 років.

Правоохоронці повідомляють, що на тілі Олексія слідів, що свідчать про можливу насильницьку смерть, не виявлено.

Герілович народився 18 лютого 1973 року. Акторському ремеслу навчався в білоруській державній академії мистецтв (майстерня Є.Монакової) та у Школі акторської майстерності Юрія Гримова.

Активно почав зніматися в кіно з 2005 року. Олексій Герілович найбільш відомий своїми ролями в серіалах "Універ" (2008 рік), "Глухар" (2008 рік), "Павутина" (2009 рік), "Закон кам'яних джунглів" (2015 рік), "Шелест" (2016 рік).

Володів чудовою атлетичною підготовкою, відрізнявся фізичною силою, займався бодібілдінгом.

Актор Олексій Герілович (фото: kino-teatr.ru / vsetreneri.ru)

Олексій Герілович (фото: кадр з серіалу "Глухар")