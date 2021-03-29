Знаменитий актор з "Глухаря" загинув за дивних обставин: моторошна смерть

Відомий актор Всеволод Хабаров був знайдений мертвим у власній квартирі. Багато хто пам'ятає цього актора по ролі вождя племені в "Звіробої" і серіалу "Глухар".

Актора, каскадера і режисера Всеволода Хабарова виявили мертвим у його власній квартирі. Відомо, що він пролежав мертвим понад місяць. Причини смерті встановлюються. Йому було 67 років.

"Вчора я дізналася, що Севи не стало. Його знайшли у квартирі, де він пролежав більше як місяць. Я знала, що Сева десь викладав, був одружений, народилася дочка. Завжди акуратний, елегантний, модний, в ту нашу останню зустріч, він був збентеженим. У нього настали важкі часи, він бідував, підробляв десь охоронцем. Іноді з'являвся на екрані в епізодах", - написала Лариса Бравицька.

Вона розповіла, що Всеволод Хабаров був дуже дружний з режисером Андрієм Ростоцьким і активно знімався в його фільмах. Ростоцький загинув у нього на очах – зірвався зі скелі. Після загибелі друга Хабаров сильно змінився.

Всеволод Хабаров у фільмі "Звіробій"

Всеволод Хабаров народився 16 вересня 1953 року. Закінчив ВТУ імені Щепкіна. У студентські роки активно грав у театрі. Викладав пластику і сценічний рух – понад 20 років.

У кінематограф увірвався з ролі вождя ірокезів Розщепленого Дуба в культовому фільмі Андрія Ростоцького "Звіробій". Після знявся в "Краща дорога нашого життя", "Привіт із фронту", "Перша кінна", "Сім'я вовкулаків". В останні роки отримав популярність завдяки ролі в серіалі "Глухар".

В останні роки він вів дуже відокремлений спосіб життя, з колегами та друзями спілкувався рідко, тому його ніхто і не спохопився за цілий місяць.