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Зірка "Ревізора" йде в мери Києва: що потрібно знати про неї тим, хто не дивиться ТБ

Автор: Роман Мирончук

Олена Філонова зібралася стати мером Києва

Олена Філонова буде представляти на місцевих виборах партію "Разом сила". Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала телеведучу кандидатом на посаду мера столиці України.

Постанова № 106 опубліковано на сайті Київради. Варто зазначити, що партію "Разом сила", яку представлятиме Філонова, створили громадські організації, включаючи рух "Авто-Євро-Сила".

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Олена Філонова підтвердила участь у виборах мера Києва на своїй сторінці в Instagram.

Вона також записала відео, в якому приїхала у Рава-Руська Львівської області, щоб подивитися, як живе місто, де мером була Ірина Верещук.

Зазначимо, що Олена Філонова є ведучою програми "Нового каналу" "Ревізор" 9, 10, 11 сезону.

Філонова перевіряє чистоту і якість б'юті-закладів України. У неї є рожеві рукавички і унікальна табличка, якою вона нагороджує кращі салони краси, спа-комплекси і барбершопы.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

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Також Филоновая є досить успішним блогером. У неї 778 тисяч фоловерів в Instagram.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Вперше на "Новий канал" Філонова прийшла на зйомки проєкту "Хто проти блондинок?". Після цього вона брала участь у таких шоу, як "Я - герой", "Співай, якщо зможеш", "Світлі голови", "Пакуй валізи, "Піраньї".

Нагадаємо, під Радою влаштували оригінальну акцію через фальсифікації на виборах в Умані.

Раніше кандидати в мери Києва влаштували розборки в прямому ефірі.

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