Зірка популярного серіалу розлучилася з чоловіком: прожили в шлюбі 9 років

За словами актриси, вони з чоловіком Сергієм п'ять місяців переживали непростий період у відносинах, але все ж вона прийняла остаточне рішення розійтися.

Ольга Лук'яненко з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/olya_atanasova_official.group)

Причини розлучення Ольга не уточнила, але заявила, що дочка залишилася жити з нею. При цьому колишній чоловік Сергій допомагає виховувати дитину.

"Все прекрасно. Він живе недалеко. Відвозить її в школу. Всіляко підтримує", - сказала актриса.

Ольга Лук'яненко з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Зазначимо, що популярність актрисі принесли такі ролі в серіалах як "Папаньки", "Кадетство", "Моя прекрасна сім'я", "Вовчиця", "любов сліпа", і "вітряна жінка".

Ольга закінчила Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого. З 2002 року вона стала актрисою Київського театру "На лівому березі Дніпра". У кіно почала зніматися з 2004 року.

У 2005 році стала лауреат премії "Київська пектораль" в категорії "Кращий акторський дебют" за роль Джульєтти у виставі "Ромео і Джульєтта" (Театр драми і комедії).

Ольга Лук'яненко розповіла про розлучення (відео: YouTube)