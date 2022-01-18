Зірка "плюсів" кардинально змінила імідж і здивувала рок-н-рольною зачіскою

Як зізналася сама ведуча передачі "Твій день" на каналі "1+1" Ірина Ванникова, вона прихильниця різних експериментів і змін, завжди "за будь-який кіпіш і за будь-який двіж".

"Власне, все життя у мене була коротка зачіска. Років 15 точно ходила з короткою, суперкороткою і трохи довшою зачіскою. Але останні 7 місяців відростила волосся, яке вже можна було зав'язувати у хвостик", - розповідає вона.

Архівне фото Ванникової

Фото: Ірина Ванникова у 2021 році

І ось разом з продюсером "Твій день" Єгором Гордєєвим, незадовго до старту нового сезону передачі, вирішили, що ведучій варто постригтися і "зробити кардинально щось нове".

До того ж, додала вона, Гордєєву подобається її коротка зачіска, та й сама вона була не проти її повернути - ось так продюсер і став для Ірини "новим іміджмейкером".

"Поговорили про це зі стилістами, підібрали саме той лук, як це має виглядати, і я пішла і постриглася. Мої дочки теж в захваті від нового іміджу мами", - зазначила Ванникова.

Фото: Ірина Ванникова з новою зачіскою

Ведуча також опублікувала знімки з новою зачіскою у своєму Instagram і Facebook, і пост зібрав масу лайків і коментарів. На оновлення образу позитивно відреагували й глядачі "Твій день", залишивши в мережі відгуки:

Зачіска у Ірини суперова

Зачіска у Ірини - просто вогонь! Дуже стильно виглядає

З такою зачіскою помолодшали на років 15!

Ірина! Вам дуже гарно з цією зачіскою! Супер!

Ух ти яка Іра гарна! Зачіска бомбезна

Модно, класно, зухвало, одурено!

Таке відчуття, наче я побачила ту Ірину, багато років назад. Їй гарно с цією зачіскою!

Фото: Ірина Ванникова, Тимур Мірошниченко, Руслана Писанка (фото: прес-служба каналу "1 + 1")

Додамо, що не одна ведуча передачі Ірина Ванникова здивувала глядачів зміною іміджу - оновив образ і її колега Костянтин Грубич, з'явившись в першому ефірі в досить незвичайному для себе модному костюмі та стильних окулярах.

Володимир Рабчун, Стася Ровінська, Костянтин Грубич (фото: прес-служба каналу "1+1")