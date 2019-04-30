Зірка "Орла і Решки" серйозно захворіла: усі деталі

Жанна Бадоєва, яка влаштувалася на роботу в Росію, щоб вести ранкове тревел-шоу, серйозно захворіла. Телеведучу здолав недугу на зйомках програми "Життя інших", передає росЗМІ.

Почалося все з того, що екс-зірка "Орла і Решки", оператор та сценарист вирушили по річці знімати рисові поля. "Коли все відзняли та повернулися до човна, то виявили, що вода пішла, річка обміліла. Сонце пекло так, клянуся, було градусів 50, та ще вологість - 96 відсотків. Повертатися довелося пішки. Ми там всі ледь не здохли", - розповіла Жанна.

Фото: (instagram.com/zhanna_badoeva)

На наступний день артистку звалив бронхіт, а режисера та сценариста - лихоманка. У пошуках ліків група пішла на в'єтнамський ринок, де їм для лікування запропонували сушену змію.

Серед "ліків" також можна було побачити банку з величезними жуками, багатими на протеїн, маринованих жаб, комах та коріння невідомих рослин.

Відео: YouTube/starhitvideo)

Проте, незважаючи на обіцянки місцевих, вилікуватися знімальній групі так і не вдалося. Тому справлятися з недугом артистка поїхала додому.

Нагадаємо, що Анастасію Івлєєву не пропустили на територію України. Причиною стало те, що зірка "Орла і Решки" у 2017 році відвідувала анексований Крим. При чому вона літала на півострів із території РФ.

Ми повідомляли, що зірка "Орла і Решки" відверто зізналася, як ледь не втратила життя.