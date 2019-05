Зірка неокласики: український музикант вдало дебютував у США (відео)

Дмитро Гордон (фото: соціальні мережі)

Дмитро Гордон презентував "Вальс із життям"

Молодий український музикант, композитор, оркестратор, аранжувальник і продюсер Дмитро Гордон, якого вже називають зіркою неокласики, дебютував у Лос-Анджелесі.

"Я ніколи не думав, що класична композиція "Вальс із життям" (Waltzing with Life) отримає стільки підтримки, тим більше, що вона конкурує з поп, рок, хіп-хопом та іншими популярними жанрами", - зізнається 24-річний артист.

Цікаво, що необхідну суму для релізу "Вальсу із життям" Гордон зібрав завдяки краудфандинговій платформі Younk, яка продюсує музичні таланти.

Дмитро Гордон (фото: соцмережі)

Додамо, що про Дмитра і його талант почали говорити, коли 15-річний хлопець вперше зіграв наживо в шоу "Шустер Live" одну зі своїх композицій. З того часу слава переслідувала музиканта. Його друзі, колеги та поціновувачі класики щоразу питали хлопця, коли вже він зможе професійно записати та випустити свою власну композицію.

Дмитро Гордон (фото: соцмережі)

Старанно працювавши всі ці роки, у 2017-му Дмитро нарешті зважився та створив "Вальс із життям", та виконав його на ювілеї свого батька. А вже у жовтні 2018 року Дмитро Гордон отримав підтримку користувачів платформи Younk, таким чином здобувши грант на створення унікального музичного відео, яке було відзняте відомим в Америці режисером українського походження Генрі Ліпатовим.

Надихаюча історія, перша "нелірична" композиція, що була підтримана спільнотою Younk, є винятковим твором, справжнім вальсом, який створює атмосферу цілісності життя: тріумфу й занепаду, війни та миру, добра та зла.

"Хоча композиція має багато мінорних моментів, вона закінчується в мажорі", - говорить Дмитро.

Дмитро Гордон - Waltzing with Life

Зараз Дмитро Гордон співпрацює із відомим продюсером і композитором, дворазовим лауреатом премії "Греммі" Уолтером Афанасієвим (одну зі статуеток він отримав у категорії "Запис року" для найпопулярнішої пісні співачки Селін Діон "My Heart Will Go On" з фільму "Титанік - ред.). Дмитро та Уолтер працюють у Лос-Анджелесі, в приватній студії Афанасієва, де Гордон оркеструє та допомагає створювати нові світові хіти.

Раніше ми писали про те, що українсько-канадська група зняла захоплюючий кліп.

Також повідомлялося, що відомий китайський гурт підірвав мережу знятим у Києві кліпом.