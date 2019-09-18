Зірка "95 Кварталу" вийшла заміж 17 років тому: у мережу потрапили фото

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець щаслива зі своїм чоловіком у шлюбі вже 17 років. Днями актриса відсвяткувала чергову річницю одруження зі своїм чоловіком. Телеканал 1+1 вирішив розмістити в мережі архівні фото Олени та її обранця і таким способом привітати артистку з важливою датою.

На знімку Олена зображена зі своїм чоловіком Сергієм. В кадрі телезірка постала в класичному весільному платті з короткими волоссям, а її чоловік у чорному костюмі з музичним інструментом.

Фото: Олена Кравець з чоловіком Сергієм (instagram.com/1plus1_ua)

Зазначимо, що у подружжя є троє дітей у шлюбі. Вони виховують 16-річну дочку Машу і 3-річних двійнят Ваню і Катю.

Нагадаємо, що Олена Кравець - українська гумористка і актриса, учасниця шоу "Студія Квартал-95". Олена Кравець народилася 1 січня 1977 року в українському промисловому місті Кривий Ріг. Батько актриси працював у сфері металургії, а мама займалася економічною діяльністю і довгий час керувала ощадним банком.

До речі, в 2010 році Олена Кравець була визнана однією з найкрасивіших жінок-знаменитостей України. Шанувальники актриси вважали цю оцінку абсолютно справедливою, адже Олена Кравець має струнку фігуру (вага 62 кг, зріст 172 см) і волоссям натурального кольору.