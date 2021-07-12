Зірка "1+1" Лідія Таран потрапила до лікарні: наркоз-пісня

Лідія не повідомляла, з якої причини потрапила в лікарню, але зазначила, що почувається добре.

"Довго думала, як провести сьогоднішній вечір, і вирішила провести його в клініці. По-перше, спиш довше, по-друге, наркози стали дуже хороші. Відчуваю себе прекрасно. Класно втратила два кіло води, тепер нарешті можу випити кави", - повідомила знаменитість.

Лідія Таран потрапила до лікарні (instagram.com/lidiyataran)

Відзначимо, що вже кілька годин по тому Лідія повідомила, що дивиться футбол. Судячи з обстановки, вона вже повернулася додому і дуже цьому рада. Також вона розповіла шанувальникам, що з походу повернулася її дочка Вася і дуже схудла.