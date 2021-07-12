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Зірка "1+1" Лідія Таран потрапила до лікарні: наркоз-пісня

Автор: Людмила Жукова

Українська телеведуча Лідія Таран потрапила до лікарні. Який у неї діагноз - не повідомляється.

Зірка "1+1" показала фото з лікарняного ліжка на своїй сторінці в Instagram.

Лідія не повідомляла, з якої причини потрапила в лікарню, але зазначила, що почувається добре.

"Довго думала, як провести сьогоднішній вечір, і вирішила провести його в клініці. По-перше, спиш довше, по-друге, наркози стали дуже хороші. Відчуваю себе прекрасно. Класно втратила два кіло води, тепер нарешті можу випити кави", - повідомила знаменитість.

Лідія Таран потрапила до лікарні (instagram.com/lidiyataran)

Відзначимо, що вже кілька годин по тому Лідія повідомила, що дивиться футбол. Судячи з обстановки, вона вже повернулася додому і дуже цьому рада. Також вона розповіла шанувальникам, що з походу повернулася її дочка Вася і дуже схудла.

Нагадаємо, що пенсіонерку з України лікар відправив на лікування в " ЛНР", але сплив цікавий нюанс.

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