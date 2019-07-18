Звіряче вбивство учасниці Битви екстрасенсів: поліція знайшла вбивцю

Правоохоронні органи вийшли на слід вбивці, який три роки тому відібрав життя у учасниці шоу "Битва екстрасенсів". Весь цей час поліція розшукувала злочинця, який скоїв звіряче вбивство. Про затримання нелюдя повідомила прес-служба поліції.

Він викинув тіло жінки в лісопосадку, попередньо завдавши їй численні ножові поранення. Труп знайшли у жовтні 2016 року в заростях біля очисних споруд КП "Бояркаводоканал" між населеними пунктами Боярка і Білогородка Києво-Святошинського району. Як виявилося, вбивство скоїв таксист, який підвозив в ту ніч жінку. Зазначимо, що він залишив без матері трьох дітей.

Водій таксі підвозив потерпілу і на грунті раптово виниклих неприязних відносин, завдав їй понад 10 колотих ран в область шиї, грудей і живота.

Фото: Кущі, де знайшли тіло жінки (facebook.com/Києво-Святошинська-місцева прокуратура)

Злочинець повернувся як ні в чому не бувало до себе додому, сховавши тіло жінки в кущах. Поліція знайшла вбивцю 17 липня в Києві.

Під час обшуку у нього знайшли вогнепальну зброю і можливе знаряддя вчинення злочину. За скоєне йому "світить" позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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