"Звіропад": у Дніпрі кіт "вийшов погуляти" і розбив іномарку (відео)

У Дніпрі кіт розбив лобове скло авто марки Citroen. Тварина впала з висоти та приземлилася на припарковане знизу авто. В результаті падіння кіт зламав лапку. Також постраждав і сам автомобіль.

Відео і подробиці інциденту опубліковані в співтоваристві "Вартові еспресо" у Facebook .

Як повідомляється, кіт випав з шостого поверху будинку і приземлився на лобове скло Citroen C3 Picasso. Через сильний удар скло автомобіля лопнуло і пішли великі тріщини.

"Чотирилапий вийшов погуляти на сусіднє підвіконня, але зірвався вниз. Кіт вижив, але зламав лапку. Господинею пухнастика виявилася місцева бабуся. Хто і як буде оплачувати ремонт лобового – поки невідомо", – йдеться у підписі до відео.

В коментарях на відео йдеться, що випадок не класифікується як страховий, тому лагодити автомобіль доведеться за власні кошти.

Власник автомобіля називає цей день "звіропадом", і повідомляє, що не знає, як діяти, коли на автомобіль з шостого поверху падає тварина.