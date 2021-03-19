"Зверопад": в Днепре кот "вышел погулять" и разбил иномарку (видео)

В Днепре кот разбил лобовое стекло авто марки Citroen. Животное упало с высоты и приземлилась на припаркованное снизу авто. В результате падения кот сломал лапку. Также пострадал и сам автомобиль.

Видео и подробности инцидента опубликованы в сообществе "Вартові еспресо" в Facebook .

Как сообщается, кот выпал с шестого этажа дома и приземлился на лобовое стекло Citroen C3 Picasso. Из-за сильного удара стекло автомобиля лопнуло и пошли большие трещины.

"Четвероногий вышел погулять на соседний подоконник, но сорвался вниз. Кот выжил, но сломал лапку. Хозяйкой питомца оказалась местная бабушка. Кто и как будет оплачивать ремонт лобового стекла – пока неизвестно", – говорится в подписи к видео.

В комментариях на видео говорится, что случай не классифицируется как страховой, поэтому чинить автомобиль придется за личные средства.

Владелец автомобиля называет этот день "зверопадом", и сообщает, что не знает, как действовать, когда на автомобиль с шестого этажа падает животное.