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Связисты ВСУ поблагодарили громаду Киева за помощь с телекоммуникационным и серверным оборудованием

Связисты ВСУ поблагодарили громаду Киева за помощь с телекоммуникационным и серверным оборудованием (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

За средства бюджета Киева военные связки приобрели оборудование для автоматизированной системы управления Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

"Сильные вместе! Киевская громада приобрела для военных связистов «Легенда» телекоммуникационное и серверное оборудование. Такая помощь военным связистам способствует обновлению автоматизированной системы управления Вооруженными силами", - говорится в сообщении.

Командование войск связи и кибербезопасности поблагодарило общину Киева за помощь.

"Во всемирный день благоджарности мы искренне благодарим каждого и каждого, кто помогает нам. Мы вместе сильны и непобедимы", - подчеркнули военные.

 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в 2023 году столица направила на помощь защитникам 10% своего бюджета - более 7 млрд гривен.

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ВСУКиев