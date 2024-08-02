Сделайте эти 7 вещей и ваша кровать всегда будет пахнуть свежестью

Дышащее постельное белье

Во-первых, стоит приобрести охлаждающее постельное белье, если вам тяжело спать в жару. Есть подушки с технологией охлаждения, например с дышащими наволочками или наполнителями, которые помогают регулировать вашу температуру.

Есть много других охлаждающих вещей, от постельного белья до самого матраса. Найдите то, что подходит вам, чтобы сохранять прохладу в течение летних месяцев. Так вы будете меньше потеть.

Не заправляйте кровать

Если ваша кровать удерживает влагу, которую вы выделяете ночью, это может стать питательной средой для бактерий, пылевых клещей и затхлых запахов. Вот почему не стоит заправлять кровать сразу после пробуждения, ведь таким образом вы фактически задерживаете любую влагу из предыдущей ночи.

Откиньте одеяло (полностью с кровати, если возможно), откройте окно и дайте кровати проветриться по крайней мере несколько часов. Открытие окна важно, поскольку вы хотите выветрить затхлый запах и остаточную влагу, чтобы предотвратить образование плесени в вашем доме. Также взбейте подушки, чтобы волокна наполнителя могли лучше дышать и проветриваться.

Чехлы для подушек, матрасов и одеял

Мы уже упоминали охлаждающие свойства чехлов, но даже если вы не выбираете эту технологию, обычные пододеяльники и наволочки все равно рекомендуются для одеяла и подушек.

Это предотвращает проникновение пота в одеяла, подушки и матрас, что делает их более легкими для чистки и менее пахучими в долгосрочной перспективе. Полезно иметь больше одного чехла или покрывала, чтобы можно было их менять при необходимости. Стирайте их по крайней мере каждые два месяца, чтобы предотвратить размножение бактерий и пятен.

Дезодорант и освежитель

Вы также можете дезодорировать и освежить свою кровать, и пищевая сода является отличным дезодорантом.

Просто снимите постельное белье с матраца, посыпьте пищевую соду по всей поверхности (можно использовать сито для облегчения равномерного распределения), затем оставьте на несколько часов, и уберите пылесосом с помощью насадки для мебели. Это поможет удалить существующие запахи, а также любых пылевых клещей.

Также есть много освежителей, которые можно распылить на постельное белье для освежения.

Ограничьте влияние домашних животных

Приятно, когда домашние питомцы спят на кровати, но они также способствуют появлению запахов на постельном белье. Чтобы ограничить запахи, попробуйте дать вашему любимцу отдельное одеяло для сна. Таким образом, вам нужно будет чистить только одеяло, а не весь комплект постельного белья.

Перейдите на летнее одеяло

Единственное одеяло для всех сезонов - не лучшее решение, потому что летом вам не нужен такой же уровень сохранения тепла как зимой.

Привыкните менять свое одеяло, когда вы переходите от зимнего к летнему сезону и наоборот. Хранение одеяла в вакуумном мешке поможет компактно сжать его и защитить от моли.

Правильная стирка постельного белья

Очень важно правильно стирать постельное белье и регулярно, чтобы уничтожать любые бактерии и предотвращать затхлые запахи. Простыни нужно стирать по крайней мере раз в две недели, или чаще, что может понадобиться, если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергии.

Стирайте постельное белье при 60 градусах, если это позволяет этикетка ухода, и используйте биологическое моющее средство, по возможности, для наилучшего удаления пятен. Не сокращайте цикл стирки и не соблазняйтесь стирать при низкой температуре, поскольку постельное белье требует тщательного цикла с достаточным количеством тепла, чтобы уничтожить любые бактерии.

Не забывайте про одеяло и подушки! Их нужно стирать каждые шесть месяцев.