Вовсе не то, что все думали. Что на самом деле означает сигнал бедствия "SOS"

Сигнал бедствия "SOS" был разработан в начале ХХ века. Азбукой Морзе он передается как три точки/три тире/три точки. Очень распространенным утверждением является то, что эта аббревиатура расшифровывается с английского как Save Our Souls (спасите наши души) и Save Our Ship (спасите наше судно), но это не так.

О том, что на самом деле означает сигнал "SOS", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience .

Как расшифровывается сигнал "SOS"

В случае аварии или катастрофической ситуации на корабле, экипажу нужно было быстро передать сигнал о беде. Он должен был быть простым, чтобы его было легко набрать, чтобы не тратить лишнее время. В конце концов, для этого выбрали сигнал "SOS". Это отличный пример бекронима. То есть, первоначально эта аббревиатура не имела никакой расшифровки, а люди сами придумали ей значение.

До введения универсального сигнала бедствия разные страны и телекоммуникационные организации использовали разные сигналы, но часто это приводило к путанице.

В 1904 году телекоммуникационная компания Marconi попыталась ввести код бедствия "CQD", что означало "Ищу вас. Беда!" или "Все станции. Беда!" Тем временем США использовали "NC", что означало "зов о помощи без промедлений", а европейские корабли использовали множество разных кодов.

Чтобы гарантировать, что обреченные корабли не "потеряются в переводе", Международная радиотелеграфная конвенция 1906 года предложила - "корабли, которые терпят бедствие, должны использовать такой сигнал: три точки/три тире/три точки, повторяющиеся через короткие промежутки времени". Инструкция вступила в силу в 1908 году, хотя морякам всего мира понадобилось некоторое время, чтобы начать ее применять.

Когда впервые использовали сигнал "SOS"

Первое задокументированное использование сигнала "SOS" в США было в 1909 году, когда Теодор Хаубнер подал сигнал о бедствии парохода SS Arapahoe возле мыса Хаттерас в Северной Каролине. Однако Хаубнер все равно послал старый CQD на случай, если относительно новый сигнал не будет распознан.

Когда 15 апреля 1912 года "Титаник" столкнулся с печально известным айсбергом, старший оператор радиосвязи Джек Филлипс сначала подал сигнал бедствия "CQD". Его младший, Гарольд Брайд, в шутку предложил им также попробовать новый сигнал "SOS".

"SOS" все еще широко признан стандартный сигнал бедствия в ХХ веке, хотя азбука Морзе давно не используется как средство морской связи.