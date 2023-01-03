Совсем скоро человечество увидит поразительное космическое явление: о чем речь

Что такое звездопад Квадрантиды

Квадрантиды - это следы обломков астероида под названием 2003 EH1, который был обнаружен при поиске околоземных объектов в обсерватории Лоуэлл в 2003 году. Размер астероида составляет около 3 километров и может быть остатками вымершей кометы.

В частности, Квадрантиды известны тем, что создают удивительные огненные метеоры, которые длиннее и ярче обычных метеоров, поскольку они происходят из больших обломков.

По данным NASA, астероид 2003 года EH1 вращается вокруг Солнца каждые 5,52 года. Земля проходит через свой след обломков под перпендикулярным углом. Это означает, что пиковый период для ливней пыли и крошечных обломков камней короткий, поэтому и само явление не очень продолжительное.

Когда и где наблюдать за метеоритным дождем

Метеорный поток Квадрантиды продолжается с 26 декабря по 16 января, но достигнет пика 2 и 3 января. По данным NASA, на пике зрители могут ожидать в среднем 80 метеоров в час, пролетающих через атмосферу Земли.

Чтобы лучше увидеть это короткое космическое шоу, найдите место подальше от света в ночь на 2 января или перед рассветом 3 января и лягте ровно, чтобы увидеть как можно больше неба. Лучший угол обзора - это лежать ногами к северо-востоку. Пусть ваши глаза привыкнут в течение 30 минут, чтобы уловить даже самые слабые метеоры.

Лучше всего будет наблюдать в Северном полушарии. Метеоры будут появляться по всему небу, поэтому вы сможете точно уловить хотя бы несколько из них.

Следующим большим метеорным потоком после Квадрантида будут Лириды, которые активны с 15 по 29 апреля 2023 года, а пика достигают 22 и 23 апреля.