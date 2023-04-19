Можно ли детям мыть голову шампунем для взрослых: важное объяснение

Выбирая средства по уходу за волосами ребенка, каждой маме хочется, чтобы они были не только эффективными, но и безопасными. К тому же, некоторые родители позволят детям мыть голову своими шампунями. Однако это большая ошибка.

Об этом сообщила дерматолог Татьяна Пасека в Instagram .

Шампуни для взрослых

Кожа головы у младенцев чрезвычайно чувствительна, поэтому чрезвычайно важно использовать только специальные шампуни.

Эксперт говорит, что если у взрослых есть барьер от проникновения различных микробов, то у маленьких детей такой защитный слой полностью еще не сформирован.

Поэтому шампунь для взрослых ни в коем случае не подходит для детей.

Как выбрать безопасный детский шампунь

Выбрать правильный детский шампунь - совсем несложно. Необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Шампунь должен быть максимально щепетильным - выбирайте только тот детский шампунь, на упаковке которого указано, что это средство предназначено для детей от рождения;

Детский шампунь должен хорошо увлажнять кожу головы малыша и облегчать расчесывание волос. Если все наоборот, значит шампунь малышу не подходит;

Основа шампуня - натуральные ингредиенты;

Детям нужно использовать только мягкие моющие ингредиенты, которые не раздражают слизистую глаз и кожу головы, не вызывают аллергии.

Также существуют шампуни "2 в 1". Это значит, что ими можно мыть все тело ребенка.

К тому же есть шампуни, которые могут иметь также кондиционер, облегчающий дальнейшее расчесывание волос.

Как часто мыть волосы

Дерматолог рекомендует мыть волосы детям шампунем при необходимости. Каждый день делать этого не нужно, и этого будет вполне достаточно.

В частности, если у ребенка атопический дерматит, используйте исключительно шампуни для чувствительной или атопической кожи.

Если у ребенка есть перхоть - выбирайте специальный шампунь против перхоти, который поможет в борьбе с чрезмерной жирностью кожи головы.