У зоопарку під Черніговом тигр загриз чоловіка

У четвер, 4 лютого, в Менському зоопарку, який знаходиться в Чернігівській області, тигр загриз працівника - завідувача секції диких тварин. Інцидент стався близько 15:00 під час годування тварини.

Про цей жахливий випадок розповіла директор зоопарку Зінаїда Максименко в коментарі "Суспільному".

"Він не дотримувався правил безпеки. Відчинив двері, увійшов до тигра, не прикривши її. Треба заходити удвох, а він чомусь зайшов сам. Навіть сама не знаю чому, він у нас працює з 2009 року", - розповіла директор.

Загиблому було 47 років. У нього була сім'я і дорослий син.

За попередньою інформацією, працівник зоопарку збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці до приїзду медиків.

Подальша доля тигра, стане відома після досудового розслідування.

Менський зоопарк розташований в райцентрі р. Мена. Він був побудований в 1977 році і займає площу близько 9 га Колекція тварин і птахів нараховує 150 видів і близько 1000 особин. Щорічно зоопарк бере до 50 тисяч відвідувачів, половина з яких - діти.

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