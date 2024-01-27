Зоологи показали редких "белых ангелов" на Тузловских лиманах. Впечатляющие фото

Чем особенны "белые ангелы"

Недавно на Тузловских лиманах был сильный шторм и мороз. Быстро промерзли мелководье и подо льдом оказалось много мелких карасиков. И возле них, на тонком льду, собралось более 120 белых птиц - большая белая цапля - вид-космополит, встречающийся везде (в тропическом и умеренном поясах), кроме Антарктиды и Австралии. В Украине в небольших количествах зимуют в плавнях Дуная, Днестра и Тузловских лиманах", - говорится в сообщении.

Птицы ночевали они на льду подальше от берега. И как только светало, они активно летали на охоту. Белые цапли могут стоять возле мелких прорубей часами в ожидании жертвы, чтобы наконец поймать карасика.

"Большая цапля - болотная птица с длинными ногами. Поселяется колониями возле воды - озера, пресноводного или солоноводного водоема, болота, морского побережья, но в Тузловских лиманах гнездовых колоний нет. Питается в незимний период преимущественно рыбами, амфибиями, рептилиями, ракообразными, моллюсками, иногда птенцами и саранчой", - говорят зоологи.

Эти птицы добывают пищу только в дневные часы, охотясь на мелководье. При этом птицы держатся стаями, но каждый охотится самостоятельно, прогуливаясь или стоя неподвижно на одной ноге.

Белая цапля (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

Белая цапля в Украине - немногочисленная гнездящаяся птица. Ее распространение у нас очень ограничено. Уже более сотни лет численность этой птицы сильно уменьшается.

"Причиной этого является мелиорация, смена человеком мест гнездования птиц и мода на эгретки - красивые брачные перья, которыми украшали шляпки женщин. В XIX веке этот вид был почти полностью уничтожен, особенно на юге Украины. Птицы спаслись только в самых труднодоступных местах, куда человеку добраться было невозможно", - объясняют эксперты.

После запрета охоты на эту птицу в СССР, численность начала очень медленно восстанавливаться. В настоящее время этой красивой птице грозит потеря сред обитания из-за человека, который своей деятельностью уничтожает природные водно-болотные угодья.

Эти птицы малораспространенные в Украине (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")