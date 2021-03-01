Шахраї намагалися "продати" країнам ЄС COVID-вакцини на 15 млрд доларів

Поліція Європейського союзу та служби боротьби з шахрайством розслідують спроби "продати" країнам-учасникам вакцини від коронавірусу. Зловмисники пропонували різним країнам більш ніж 900 млн доз препарату на загальну суму 15,3 млрд доларів.

Європейське управління з питань запобігання зловживань та шахрайства (OLAF) отримало інформацію від декількох країн Євросоюзу про те, що їм надходили дивні пропозиції. Нібито компанії посередники пропонували купити вакцини від COVID-19.

Згідно зі звітом OLAF, який опинився в руках видання, злочинці зв'язувалися з урядами європейських країн і відомствами з охорони здоров'я. Вони видавали себе за посередників, які представляють фармакологічні компанії.

Зловмисники використовували веб-сайти і сторінки в соціальних мережах, щоб склалося враження, що вони справжні. При цьому, вони просили у чиновників аванс. У 92% випадків фальшиві пропозиції стосувалися вакцини від кампанії AstraZeneca.

Більшість "пропозицій" було відправлено на електронну пошту урядів. Звіт також вказує на ризик організованої крадіжки вакцин на різних етапах процесу розподілу.

"Схоже, що з'являється нова кримінальна тенденція, яка вказує на цілеспрямовані спроби шахрайства, що зачіпають державні органи, відповідальні за закупівлю вакцин", - заявив представник Європолу Ян Оп Ген Оорт.

Експерти відзначають, що корумповані чиновники або медики можуть вкрасти дози вакцин, а підробки або препарати, які не відповідають встановленим стандартам, можуть циркулювати на нелегальних ринках.

Правоохоронні органи відмовилися надати докладну інформацію про те, які країни стали об'єктами шахрайства або хто стоїть за спробою злочинної діяльності, пославшись на оперативні причини.