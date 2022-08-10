"Золоті" кавуни та дині: чи варто чекати зниження цін

В Україні цьогоріч ціни на кавуни та дині "кусючі" попри розпал сезону. Чи варто чекати зниження вартості на "золоті" баштанні?
Про це розповів Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, пише Donbas24.
Наразі ціни на кавуни доходять до 40 грн, а на дині - до сотні. Тобто, аби купити невеликий за розміром плід, треба витратити не менше 200 грн.
Звісно ж, причина цьому війна та окупація Херсонської області - важливого виробника українських баштанних.
За словами експерта, середня ціна у порівнянні з торішньою підвищилася практично на 100%, адже сьогодні кавуни везуть з Туреччини та півдня України, частково з Одещини.
І падати ціни, на жаль, не будуть. За прогнозами, чекати на подешевшання близько до вересня споживачеві не варто.
"Ціни на кавуни падати не будуть, їх не буде забагато в цьому році, як, до речі, й динь. Зазвичай баштанні вирощувались на Херсонщині та на півдні Запорізької області. Також були поставки з Туркменістану, Казахстану через Росію, чого також не буде. Тому залишається Туреччина та Одещина. Якщо рахувати логістику, курс долару та інші неприємні речі, середня ціна за кілограм буде 35-40 грн", - каже експерт.
Вартість баштанних, і там і там приблизно однакова. Зокрема, в Ашані кавуни, в залежності від сорту коштують 32-41 грн/кг, диня Амал (в магазині лише один вид) - 91 грн/кг.
Скріншот: Ціни на баштанні в Ашані
В Novus кавуни від 28 до 42 грн. Вибір динь більший: від 60 грн за сорт Галія, до 99 грн за узбецьку диню.
Скріншот: Ціни на баштанні в Novus
В АТБ можна знайти кавун без кісточок. Він коштує 50 грн/кг, звичайний - 36 грн/кг
Скріншот: Ціни на кавуни в АТБ
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