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Золото і мільйони готівки в особняку Киви виявилися фейком: Бігус зробив заяву (відео)

Автор: Володимир Костирін

Повідомлення про золоті злитки і мільйони готівки, нібито знайдених в особняку Іллі Киви під Києвом, виявилося фейком - керівник проекту Bihus.info Денис Бігус заявив, що їх журналістське розслідування про обшук у нардепа від ОПЗЖ не відповідає дійсності.

Про це йдеться в відеозверненні Бігуса.

Журналіст зазначив, що це стало першою за вісім років існування проекту "помилкою такого масштабу", і приніс вибачення перед аудиторією.

"Ми помилились, довірившись джерелу, і приносимо вибачення підписникам... Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину, - йдеться в заяві.

Бігус також розповів, що одне з джерел надало їх редакції фото обшуків у політика - картини, а також знімки з обшуку конвертаційного центру - гроші та золоті злитки, які насправді не мають з Кивою нічого спільного.

"Ви знаєте, що ми роками робимо все, щоб берегти вашу довіру і перевіряти все. Тому нам особливо болісно, що так сталось", - додав журналіст.

Відео: Денис Бігус зробив заяву про обшуки у Іллі Киви та вибачився за фейк про золото і мільйони готівки

Сам же Кива зажадав публічних вибачень і, як вказується в його Facebook, подає на керівника Bihus.info Дениса Бігуса до суду через неправдиву інформацію, а також має намір домогтися закриття його проекту.

Про це нардеп заявив на спеціальному брифінгу в будівлі Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада МВС України позбавило Іллю Киву права зберігання і носіння нагородної зброї, а самі пістолети потім вручили двом учасникам бойових дій, офіцерам Нацгвардії.

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Ілля Ківа