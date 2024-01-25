Издеваются над животными. Зоозащитники просят срочно спасать черепах на незаконной выставке

В Каменце-Подольском проходит передвижная выставка черепах, с которой ездили по многим городам Украины. Зоозащитники бьют тревогу и просят горожан жаловаться в полицию, чтобы закрыть незаконную выставку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост зоозащитной организации UAnilams в Facebook .

Организаторы издеваются над животными

"Черепахи в тесных аквариумах без возможности разворачиваться, а на суше целый день ползают в доступе людей, которые в буквальном смысле делают с ними, что заблагорассудится. Такие передвижные выставки животных уже запрещены законом, но на закон наплевали", - говорится в сообщении.

Менеджер по информационным коммуникациям UAnimals Руслана Ходжаева в комментарии "УП Життя" рассказала, что одна из черепах даже не подавала признаков жизни.

"Была одна черепаха, которая выглядела неодушевленной, то есть не подавала признаков жизни: не двигалась, у нее был открыт рот", - сказала Руслана.

На выставке можно сделать фото с черепахами за 50 гривен.

"Две большие черепахи сидят в открытом вольере, где с ними фотографируются дети. Животные пытаются отлезть в другую сторону, но люди их насильно поворачивают и продолжают фотографироваться", - утверждает Руслана Ходжаева.

В Хмельницкой области проходит незаконная передвижная выставка с черепахами (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Зоозащитники просят о помощи

"Мы просим вас сходить в местное отделение полиции с заявлением по поводу этой выставки черепах. Один человек такое заявление уже подал, но правоохранители на тот момент даже не знали, что в выставке есть что-то незаконное, и совсем не поспешили на место выяснять обстоятельства", - пишут в UAnimals.

В Каменце-Подольском выставка продлится до 28 января, но после этого черепахи поедут в другие города Украины.