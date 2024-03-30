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Снизят холестерин и улучшат здоровье. Эти продукты нужно есть каждый день

Какие продукты полезны для сердца (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Высокий уровень холестерина приводит к серьезным проблемам, поэтому людям, которые заботятся о своем здоровье, следует знать, какие продукты спасут их от этого "врага".

Что есть, чтобы снизить холестерин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This Not That.

Чем опасен высокий уровень холестерина

Если жироподобного вещества, необходимого для работы организма, будет в крови слишком много, будут возрастать риски таких болезней как инсульт, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.

Уровень холестерина повышается из-за таких факторов как:

  • плохое питание
  • малоподвижный образ жизни: отсутствие физической активности
  • наследственность и некоторые болезни
  • возраст
  • курение.

Что есть для понижения холестерина (иллюстрация: freepik.com)

Какие продукты помогут снизить уровень холестерина

Существуют продукты, которые не только вкусные, но и помогают естественным образом контролировать уровень холестерина.

В список попали:

  • бобовые - клетчатка в них "играет решающую роль" в борьбе с холестерином
  • грибы - они содержат хитин, который полезен для здоровья
  • орехи макадамия - их называют источником антиоксидантов, пищевых волокон и фитостеролов
  • чернослив - он борется с воспалением и снижает уровень холестерина
  • овес - благодаря полезным веществам он улучшает работу пищеварения
  • авокадо - оно не только борется с "плохим" холестерином, но и помогает похудеть
  • чеснок - содержит алицин, который позволяет улучшить работу сердца
  • побеги бамбука - полезны не только для борьбы с холестерином, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы
  • маргарин с фитостеролами - полезная альтернатива обычному маслу
  • жирная рыба - снижает уровень холестерина благодаря Омега-3
  • ячмень - эта крупа является источником пищевых волокон, витаминов и минералов.
  • яблоки - содержат растительную клетчатку
  • черника - она спасает от холестерина благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки и антиоксидантов.

Следует отметить, что не все продукты могут быть полезны для каждого человека. Учитывайте индивидуальные потребности и помните, что все изменения в питании следует согласовывать с врачом.

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