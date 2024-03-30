Снизят холестерин и улучшат здоровье. Эти продукты нужно есть каждый день

Высокий уровень холестерина приводит к серьезным проблемам, поэтому людям, которые заботятся о своем здоровье, следует знать, какие продукты спасут их от этого "врага".
Что есть, чтобы снизить холестерин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This Not That.
Если жироподобного вещества, необходимого для работы организма, будет в крови слишком много, будут возрастать риски таких болезней как инсульт, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.
Уровень холестерина повышается из-за таких факторов как:
Что есть для понижения холестерина (иллюстрация: freepik.com)
Существуют продукты, которые не только вкусные, но и помогают естественным образом контролировать уровень холестерина.
В список попали:
Следует отметить, что не все продукты могут быть полезны для каждого человека. Учитывайте индивидуальные потребности и помните, что все изменения в питании следует согласовывать с врачом.
Ранее мы уже рассказывали, какие 5 продуктов уберегут ваш кишечник и защитят от болезней.
Кроме того, недавно стало известно, как похудеть к лету без строгих ограничений.