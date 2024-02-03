Для снижения давления и защиты от заболеваний сердца: какие продукты обязательно должны быть в рационе

Полноценное питание должно состоять из разных продуктов. Особенно полезны для здоровья красные овощи и ягоды. Благодаря большому содержанию антиоксидантов они защищают от сердечных заболеваний, снижают давление и уменьшают риск развития онкологии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Чем полезна еда красного цвета

"Овощи, фрукты и ягоды красного цвета являются низкокалорийными и содержат крайне мало натрия. Такие продукты являются отличным источником каротиноидов. В частности, ликопена, который придает этим продуктам красный оттенок. Доказано, что ликопен помогает защитить организм человека от ряда онкологических заболеваний: от рака легких, рака грудной и предстательной железы, рака кожи, рака толстой кишки и рака пищевода", - говорит врач.

Антиоксиданты помогают бороться с раком и сердечными заболеваниями, улучшают зрение и снижают давление, воспаление и дегенерацию желтого пятна. Увеличение количества антиоксидантов снижает окислительный стресс, тем самым снижая риск многих болезней - артрита, диабета 2 типа, инсульта и т. д.

Какие продукты следует включить в меню

Швец советует ввести в свой рацион следующие продукты:

фрукты и ягоды: клюква, гранаты, вишни, красные апельсины, малина, клубника, арбуз, красные яблоки, красный виноград, красный грейпфрут, гуава

клюква, гранаты, вишни, красные апельсины, малина, клубника, арбуз, красные яблоки, красный виноград, красный грейпфрут, гуава овощи: красный болгарский перец, томаты, красная фасоль, красный перец, свекла, редис, красный лук, красный картофель, ревень

Какие преимущества дают красные продукты

Помидоры содержат высокий уровень ликопена, который помогает бороться с раком предстательной железы, раком пищевода и раком толстой кишки. Ликопен является более мощным в обработанных продуктах и блюдах из томатов, таких как супы, рагу и томатный соус.

Клубника является хорошим источником фолиевой кислоты, калия и витамина С. Витамин С является мощным антиоксидантом, улучшающим иммунитет и снижающим уровень вредного холестерина. Одна порция клубники (120-150 г) содержит больше витамина С, чем апельсин.

Клюква может предотвратить инфекцию мочевыводящих путей, не давая бактериям осесть на стенках мочевыводящих путей. Такое действие вызывает антиоксидант проантоцианидин, содержащий эти ягоды.

Вишни содержат антоцианы. Эти вещества защищают организм от повреждения свободными радикалами, ускоряющими процесс старения, а также вызывают гибель клеток.

Малина богата клетчаткой, которая помогает снизить уровень "плохого холестерина". Также содержит большое количество цинка, ниацина, калия и широкий спектр полифенольных фитохимических веществ, таких как лигнаны, дубильные вещества, фенольные кислоты и флавоноиды. Антоцианы в малине уменьшают воспаление и снижают риск диабета и сердечных заболеваний.

Красный болгарский перец является отличным продуктом для крепкого иммунитета. Он содержит витамины А, С, В6, Е, фолиевую кислоту и очень низкокалорийным.

Красная фасоль содержит большое количество полезной для сердца клетчатки, цинка, который поддерживает репродуктивное здоровье и заживляет раны, а также витамины группы В, помогающие обеспечить физиологические неврологические функции. Эти бобовые также содержат калий и фолиевую кислоту.

Арбуз является отличным источником ликопена, уменьшающего риск сердечных заболеваний и инсульта путем снижения "плохого холестерина". Кроме того, он снижает риск развития рака предстательной железы и макулярной дегенерации.

Свекла является одним из лучших антиоксидантных овощей. В нем много клетчатки, калия, витамина С и фолиевой кислоты. Эти питательные вещества играют важную роль в понижении давления, повышении спортивной выносливости и улучшении кровотока.

Красная редис является хорошим источником калия, фолиевой кислоты, витамина С, ликопена, антоцианов, цинка, фосфора, калия, магния, меди, железа, кальция, марганца, витамина А, витаминов В6, Е, К и клетчатки. Все они необходимы для поддержания здоровья всех систем организма.

Красные яблоки содержат антиоксиданты, пищевые волокна и флавоноиды. Антиоксиданты снижают риск развития рака, диабета, гипертонии и сердечных заболеваний.

Гранаты богаты антиоксидантами, которые помогают предотвратить рак, особенно рак предстательной железы. Они обладают мощными противовоспалительными свойствами.

"Чтобы увеличить количество красных продуктов в своем меню, нарезайте в салаты красный перец, редис и красный лук, добавляйте в блюда томатное пюре или помидоры, ешьте горсть ягод вместе с завтраком, готовьте из ягод смузи и морсы", - советует Швец.