Для зниження тиску і захисту від хвороб серця: які продукти обов'язково мають бути у раціоні

Повноцінне харчування має складатись із різноманітних продуктів. Особливо корисними для здоров'я є червоні овочі та ягоди. Завдяки високому вмісту антиоксидантів вони захищають від серцевих захворювань, знижують тиск та зменшують ризик розвитку онкології.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чим корисна їжа червоного кольору

"Овочі, фрукти та ягоди червоного кольору є природно низькокалорійними та містять вкрай мало натрію. Такі продукти є чудовим джерелом каротиноїдів. Зокрема, лікопену, який надає цим продуктам червоний відтінок. Доведено, що лікопен допомагає захистити організм людини від низки онкологічних захворювань: від раку легенів, раку грудної та передміхурової залози, раку шкіри, раку товстої кишки та раку стравоходу", - каже лікар.

Антиоксиданти допомагають боротися з раком і серцевими захворюваннями, покращують зір і знижують артеріальний тиск, запалення і дегенерацію жовтої плями. Збільшення кількості антиоксидантів знижує окислювальний стрес, тим самим знижуючи ризик багатьох хвороб - артриту, діабету 2 типу, інсульту тощо.

Які продукти треба включити у меню

Швець радить ввести у свій раціон наступні продукти:

фрукти та ягоди: журавлина, гранати, вишні, червоні апельсини, малина, полуниця, кавун, червоні яблука, червоний виноград, червоний грейпфрут, гуава

журавлина, гранати, вишні, червоні апельсини, малина, полуниця, кавун, червоні яблука, червоний виноград, червоний грейпфрут, гуава овочі: червоний болгарський перець, томати, червона квасоля, червоний перець, буряк, редиска, червона цибуля, червона картопля, ревінь

Які переваги надають червоні продукти

Помідори містять високий рівень лікопену, який допомагає боротися з раком передміхурової залози, раком стравоходу та раком товстої кишки. Лікопен є потужнішим в оброблених продуктах і стравах з томатів, таких як супи, рагу та томатний соус.

Полуниця є гарним джерелом фолієвої кислоти, калію та вітаміну С. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який покращує імунітет та знижує рівень шкідливого холестерину. Одна порція полуниці (120-150 г) містить більше вітаміну С, ніж апельсин.

Журавлина може запобігти інфекції сечовивідних шляхів, не даючи бактеріям осісти на стінках сечовивідних шляхів. Таку діє викликає антиоксидант проантоціанідин, який містять ці ягоди.

Вишні містять антоціани. Ці речовини захищають організм від пошкодження вільними радикалами, що прискорюють процес старіння, а також викликають загибель клітин.

Малина багата на клітковину, яка допомагає знизити рівень "поганого холестерину". Також містить значну кількість цинку, ніацину, калію та широкий спектр поліфенольних фітохімічних речовин, таких як лігнани, дубильні речовини, фенольні кислоти та флавоноїди. Антоціани в малині зменшують запалення та знижують ризик діабету та серцевих захворювань.

Червоний болгарський перець є чудовим продуктом для міцного імунітету. Він містить вітаміни А, С, В6, Е, фолієву кислоту і є дуже низькокалорійним.

Червона квасоля містить велику кількість корисної для серця клітковини, цинку, який підтримує репродуктивне здоров’я та загоює рани, а також вітаміни групи В, що допомагають забезпечити фізіологічні неврологічні функції. Ці бобові також містять калій і фолієву кислоту.

Кавун є чудовим джерелом лікопену, який зменшує ризик серцевих захворювань та інсульту шляхом зниження "поганого холестерину". Крім того, він знижує ризик розвитку раку передміхурової залози та макулярної дегенерації.

Буряк є одним з найкращих антиоксидантних овочів. У ньому багато клітковини, калію, вітаміну С і фолієвої кислоти. Ці поживні речовини відіграють важливу роль у зниженні тиску, підвищенні спортивної витривалості та покращенні кровотоку.

Червона редиска є хорошим джерелом калію, фолієвої кислоти, вітаміну С, лікопену, антоціанів, цинку, фосфору, калію, магнію, міді, заліза, кальцію, марганцю, вітаміну А, вітамінів В6, Е, К та клітковини. Всі вони необхідні для підтримки здоров’я усіх систем організму.

Червоні яблука містять антиоксиданти, харчові волокна та флавоноїди. Антиоксиданти знижують ризику розвитку раку, діабету, гіпертонії та серцевих захворювань.

Гранати багаті антиоксидантами, які допомагають запобігти раку, особливо раку передміхурової залози. Вони мають потужні протизапальні властивості.

"Щоб збільшити кількість червоних продуктів у своєму меню, нарізайте у салати червоний перець, редис та червону цибулю, додавайте у страви томатне пюре або нарізані помідори, їжте жменю ягід разом зі сніданком, готуйте з ягід смузі та морси", - радить Швець.