Уничтожить сорняки и почистить гриль: 6 способов использования соды на улице

Освежить уличную мебель

Пищевую соду можно использовать для чистки уличной мебели и чехлов подушек, как отмечает Отем Турджен, владелица компании Get It Together Cleaning Services.

Подушки нужно только опрыскать, чтобы они стали влажными, затем посыпать их содой и потереть влажной тряпкой круговыми движениями.

Для лучшей очистки можно добавить каплю моющего средства для посуды. После этого прополощите ткань - или протрите мебель тряпкой, а затем подождите, чтобы она высохла.

Повысить щелочность почвы

Пищевую соду можно использовать, чтобы повысить уровень pH почвы на определенном участке, растворив одну столовую ложку соды в 3,7 л воды.

Использование такого раствора может помочь подготовить участок, который может быть слишком кислым, для посадки, улучшить здоровье растений, предпочитающих щелочную среду.

Однако не следует вносить слишком много такого удобрения - или делать это слишком часто.

Уничтожить сорняки

Сорняки неприятны в любом месте, но они могут особенно раздражать, когда прорастают сквозь трещины на тротуаре и подъездной дороге.

Однако пищевая сода, насыпанная в трещины, из которых растут сорняки, может помочь уничтожить назойливых незваных гостей.

Очистить садовый декор

Со временем от постоянного воздействия влаги и налипшей грязи эффектный садовый декор становится тусклым. Однако его можно освежить, используя пищевую соду и влажную тряпку.

Это хороший способ для бетонного и пластмассового декора, но не следует использовать абразивную соду для натурального камня, такового как известняк, гранит либо мрамор.

Снять жир с гриля

Пищевая сода идеально подходит для очистки засохшего жира благодаря своей абразивности. Она может справиться со многими остатками пищи на решетке гриля, к тому же дезодорирует.

В то же время, очищая наружную поверхность гриля из нержавеющей стали, обязательно следует использовать влажную тряпку, посыпанную пищевой содой, протирая в направлении волокон стали.

Почистить мусорные баки

Если уличная мусорка неприятно пахнет, можно обработать ее пищевой содой - это продезинфицирует материал и уберет неприятный запах.

Для этого контейнер нужно побрызгать водой, насыпать внутрь один или два стакана пищевой соды и оставить на ночь для дезодорации.

Хотя пищевая сода не дезодорирует так, как сильные химические средства, она безопасна и не выделяет испарений - в отличие от мощного отбеливателя.