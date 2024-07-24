Уничтожить сорняки и почистить гриль: 6 способов использования соды на улице

Пищевая сода обладает отличными свойствами как средство для уборки - она дезодорирует и очищает поверхности. Хотя в большинстве своем соду используют в помещении, ее можно использовать и на улице.
О том, как можно использовать соду для уборки веранды или садовых работ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .
Пищевую соду можно использовать для чистки уличной мебели и чехлов подушек, как отмечает Отем Турджен, владелица компании Get It Together Cleaning Services.
Подушки нужно только опрыскать, чтобы они стали влажными, затем посыпать их содой и потереть влажной тряпкой круговыми движениями.
Для лучшей очистки можно добавить каплю моющего средства для посуды. После этого прополощите ткань - или протрите мебель тряпкой, а затем подождите, чтобы она высохла.
Пищевую соду можно использовать, чтобы повысить уровень pH почвы на определенном участке, растворив одну столовую ложку соды в 3,7 л воды.
Использование такого раствора может помочь подготовить участок, который может быть слишком кислым, для посадки, улучшить здоровье растений, предпочитающих щелочную среду.
Однако не следует вносить слишком много такого удобрения - или делать это слишком часто.
Сорняки неприятны в любом месте, но они могут особенно раздражать, когда прорастают сквозь трещины на тротуаре и подъездной дороге.
Однако пищевая сода, насыпанная в трещины, из которых растут сорняки, может помочь уничтожить назойливых незваных гостей.
Со временем от постоянного воздействия влаги и налипшей грязи эффектный садовый декор становится тусклым. Однако его можно освежить, используя пищевую соду и влажную тряпку.
Это хороший способ для бетонного и пластмассового декора, но не следует использовать абразивную соду для натурального камня, такового как известняк, гранит либо мрамор.
Пищевая сода идеально подходит для очистки засохшего жира благодаря своей абразивности. Она может справиться со многими остатками пищи на решетке гриля, к тому же дезодорирует.
В то же время, очищая наружную поверхность гриля из нержавеющей стали, обязательно следует использовать влажную тряпку, посыпанную пищевой содой, протирая в направлении волокон стали.
Если уличная мусорка неприятно пахнет, можно обработать ее пищевой содой - это продезинфицирует материал и уберет неприятный запах.
Для этого контейнер нужно побрызгать водой, насыпать внутрь один или два стакана пищевой соды и оставить на ночь для дезодорации.
Хотя пищевая сода не дезодорирует так, как сильные химические средства, она безопасна и не выделяет испарений - в отличие от мощного отбеливателя.
Недавно мы рассказывали о том, как использовать перекись водорода в уборке.
Также читайте, как дезодорировать ковер натуральными средствами.