"Уничтожили историю". Донецкую стелу с надписями военных закрасили: украинцы возмущены

Легендарную Донецкую стелу, на которой военные оставляли надписи и шевроны, закрасили "волонтеры". Это сильно возмутило сеть, военные и парамедики, а также фотограф и обычные украинцы не скрывают разочарования.
Кто закрасил Донецкую стелу и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы фотографа Константина Либерова, военного-ветерана ВСУ "Деда Шиноби", боевой парамедикини Ирины "Чеки" Цибух и сообщества "Типичный Покровск", Telegram-канал "Перша приватна мемарня".
На днях в сети сообщили, что стелу "обновили". При этом "благодарить" за это предлагали этих людей: Викторию Черногор, Олега Боровика, Анатолия Шахова и Константина Деревинского.
Стелу, на которой военные оставляли памятные надписи и шевроны, просто закрасили. Раньше там было немало слов от бойцов, отправлявшихся на защиту Украины, они писали свои позывные, а некоторые оставляли имена тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну.
Поступок людей, называющих себя волонтерами, возмутил пользователей сети. В комментариях под видео такие действия осудили, в частности, журналистка Рамина Эсхакзай и блогер Игорь Лаченков.
Другие пользователи сети пишут:
Также на инцидент отреагировал фотограф Либеров. Он не только осудил поступок закрасивших стелу. Мужчина показал переписку с военным, который тоже был ошеломлен поступком тех, кто называет себя волонтерами.
Stories Либерова (скриншоты)
Затем на это отреагировал "Дед Шиноби". Ветеран ВСУ Не только "репостнул" Stories фотографа, но еще и добавил от себя и написал, что думает о ситуации.
Реакция "Деда Шиноби" (скриншот)
Также появилась реакция боевого парамедика. "Чека" не стала скрывать, что ей очень больно, ведь на стеле были надписи погибших.
"Возможно, это так больно, потому что еще ничего не закончилось, а краской зарисовано, будто ничего и не было", - написала она.
Парамедик отреагировала на покраску стелы (скриншот)
Впоследствии юзеры нашли соцсети одной из женщин, красивших стелу. Выяснилось, что в прошлом она ездила в Москву и кичилась фото с российским психологом.
"Ожидаемо, что общине не понравилась самодеятельность", - написали в Telegram-канале.
Скриншот сообщения из "Першої приватної мемарні"
Напомним, ранее уже стало известно, что в Кривом Роге пьяный мужчина справил нужду на мемориале погибшим военным.
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