Найдена самая старая собака в мире: у этой крохи невероятная история жизни

История долгожителя Спайка

В августе 2009 года Рита Кимбалл обнаружила на стоянке супермаркета крошечную собаку. Он одиноко сидел просто на асфальте и рядом не было никого, кто бы мог о нем позаботиться. Рита открыла дверь своей машины, чтобы посмотреть, захочет ли пес пойти к ней.

"Спайк вскочил и сел на сиденье, как будто знал, куда мы едем и что он должен быть именно здесь", - рассказала женщина.

Самый старый пес в мире по кличке Спайк

По словам Риты, у собаки была стерта вся шерсть на спине, на шее - кровавые раны от цепи или веревки, и в целом пес выглядел довольно жутко. Но ее это не остановило, и она решила дать малышу шанс выжить и обрести любящую семью.

Спайк поселился на ферме Кимбаллов и пережил за эти годы несколько нападений разных животных. Каждый раз у него были минимальные шансы на выживание, но он показал себя храбрым бойцом.

Сейчас пес почти ослеп и плохо слышит, но каждое утро вместе с хозяйкой он встает в 7 утра и навещает всех животных на ферме - от коров до кошек.

Рекорд Гиннеса

Рита Кимбалл призналась, что мысль о том, что Спайк может быть рекордсменом, посетила ее после просмотра видео Джимми Фэллона о собаке-рекордсмене. Самая старая собака на тот момент была моложе ее Спайка.

"Большая часть нашей семьи знала, что Спайк старый, но не все знали, что у него есть шанс стать самым старым в мире. Теперь, когда он является обладателем титула мировых рекордов Гиннеса, они смотрят на него как на знаменитость. И не могут поверить, что он прожил так долго", - говорит хозяйка.

Фото: Мировые рекорды Гиннеса

Титул самой старейшей собаки мира Спайк получил в декабре 2022 года, и он всего на пару месяцев оказался старше другого пса - Джино Вульфа. Предыдущему рекордсмену 15 ноября исполнилось 22 года. А Спайку на момент получения титула было 23 года и 43 дня.

"Возраст Спайка основан на ряде доказательств, включая документы от нескольких ветеринаров, которые все оценили одну и ту же приблизительную дату рождения в период с июля по ноябрь 1999 года. Это было основано на его состоянии здоровья, включая зубы и глаза. Ему было около 10 лет, когда его нашла Рита и его семья", - рассказали представители книги рекордов Гиннеса.

Самый старый пес в мире

Что известно о собаках-долгожителях

Рекордсменом за последние сто лет считается австралийская пастушья собака по кличке Блю. Этот пес жил в Австралии и скончался в 1939 году в возрасте 29 лет и 160 дней.

На втором месте - бигль по кличке Буч из США, который прожил 28 лет и умер в 2003 году. Третье место поделили уэльская собака Таффи из Великобритании и мопс Снуки из Южной Африки - оба пса прожили более 27 лет.

Предшественница Спайка умерла в ноябре 2022 года - той-фокстерьеру Пебблз было 23 года, и она тоже была внесена в книгу рекордов Гиннеса.