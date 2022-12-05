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Найден самый старый мозг на планете и ему полмиллиарда лет: чем он удивил ученых

Ученые обнаружили самый древний мозг на планете, которому 525 млн лет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученые в Китае обнаружили самый старый мозг на планете. Ему почти полмиллиарда лет, и он принадлежит червяку, который жил 525 млн лет назад. Исследователи были поражены не только возрастом, но и удивительной формой этого мозга.

Детали исследования сообщили в статье на Science.

Древнее существо, которому дали название Cardiodictyon catenulum, обнаружили вместе с другими окаменелостями в китайской провинции Юньнань.

Червеобразное существо принадлежит к типу Lobopodia - группе вымерших существ, которые обитали в кембрийский период на дне моря. Это были членистоногие с бронированными панцирями и короткими ногами. Возраст окаменелостей - от 541 до 485 млн лет назад.

Мозг этого существа поразил ученых своей формой, которая поможет пролить свет на эволюцию членистоногих существ - пауков, насекомых и ракообразных.

Оказалось, что нервная система этого мозга отлично сохранилась и годится для более глубоких научных исследований.

"Насколько нам известно, это самый старый окаменевший мозг, о котором известно на данный момент", - рассказал невролог из Университета Аризоны Николас Штраусфельд.

Окаменевшее тело и голова Cardiodictyon catenulum. Пурпурные отложения обозначают окаменевшую нервную ткань. Фото: Николас Штраусфельд

Долгое время ученые считали, что мягкие ткани у животных со временем приходят в негодность и исследования проводить с ними невозможно. Однако у этого червеобразного существа он был настолько крохотным, что ученые не надеялись его найти.

Форма и структура черепа червя ошеломила ученых - голова и мозг не были сегментированы, то есть - не разделены на разные части. А вот остальные части существа - разделены на сегменты.

"Эта анатомия была совершенно неожиданной", - отмечают исследователи.

Почти 50 лет ученые считали, что мозг и голова вымерших членистоногих разделены на части, как у современных существ.

Кроме того, большинство найденных окаменелостей древних существ из рода членистоногих также были сегментированы - головы и мозг были отделены друг от друга.

Мозг Cardiodictyon catenulum разделен на три отдельных компонента еще до эволюции головы. Эти данные подтверждают, что церебральная и хвостовая нервная система у этой группы развивались совсем по-другому. А значит, в современном мире у этих животных могут быть совершенно другие предки.

Кстати, ранее мы писали о том, раскопки в Колизее рассказали, чем питались древние римляне.

А еще рассказывали о том, что ученые обнаружили самую древнюю черепаху на территории Европы.

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