Найдены фрагменты стекла, которые могут иметь космическое происхождение

Мы все привыкли к стеклу, которое производится человеком, однако существует также стекло, которое обнаружили в природе. Иногда бывает сложно определить его происхождение в естественной среде. Новое исследование помогло раскрыть историю возникновения стеклянных частиц, обнаруженных в Австралии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание ScienceAlert, в котором публикуются статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах.
В районе, где есть не менее чем 13 ударных кратеров, ранее обнаружены обломки метеоритов, сформировавшиеся в результате событий примерно 5 тысяч лет назад. У местных аборигенов передается из поколения в поколение легенда об этом поле кратеров.
Метеориты, найденные в этой местности, принадлежат к классу железных и содержат значительное количество металлов, включая железо, никель и кобальт.
Когда космический объект столкнулся с Землей, образовавшееся тепло расплавило его компоненты вместе с окружающей породой. Часть расплавленного материала сформировала капли, разбросанные по территории и затвердевшие, напоминающие фрагменты вулканического стекла.
Эти образцы стекла были изучены исследователями. В лаборатории некоторые частицы были расплавлены до плазменного состояния с использованием лазера, а затем анализировались масс-спектрометром для определения состава материала.
Выяснилось, что стекло содержит элементы из местной породы, а также значительное количество железа, никеля, кобальта, хрома, иридия и других элементов платиновой группы.
Обнаружено, что состав метеоритного стекла составляет около 10 процентов от общего объема. Хотя эта доля кажется незначительной, она важна. Например, расплавленные породы, образовавшиеся после падения метеорита Чиксулуб в Мексике, содержат менее 0,1 процента астероидного материала.
Подобные образцы метеоритного стекла были найдены и в других местах Земли, включая Египет и Саудовскую Аравию. Авторы исследования считают, что химический анализ таких образцов поможет лучше определить, имеет ли тот или иной кратер космическое происхождение.
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