Найдены фрагменты стекла, которые могут иметь космическое происхождение

Деталі знахідки

В районе, где есть не менее чем 13 ударных кратеров, ранее обнаружены обломки метеоритов, сформировавшиеся в результате событий примерно 5 тысяч лет назад. У местных аборигенов передается из поколения в поколение легенда об этом поле кратеров.

Метеориты, найденные в этой местности, принадлежат к классу железных и содержат значительное количество металлов, включая железо, никель и кобальт.

Спутниковый снимок кратера Хенбери (фото: ScienceAlert)

Когда космический объект столкнулся с Землей, образовавшееся тепло расплавило его компоненты вместе с окружающей породой. Часть расплавленного материала сформировала капли, разбросанные по территории и затвердевшие, напоминающие фрагменты вулканического стекла.

Эти образцы стекла были изучены исследователями. В лаборатории некоторые частицы были расплавлены до плазменного состояния с использованием лазера, а затем анализировались масс-спектрометром для определения состава материала.

Выяснилось, что стекло содержит элементы из местной породы, а также значительное количество железа, никеля, кобальта, хрома, иридия и других элементов платиновой группы.

Кусок стекла Хенбери (фото: ScienceAlert)

Обнаружено, что состав метеоритного стекла составляет около 10 процентов от общего объема. Хотя эта доля кажется незначительной, она важна. Например, расплавленные породы, образовавшиеся после падения метеорита Чиксулуб в Мексике, содержат менее 0,1 процента астероидного материала.

Подобные образцы метеоритного стекла были найдены и в других местах Земли, включая Египет и Саудовскую Аравию. Авторы исследования считают, что химический анализ таких образцов поможет лучше определить, имеет ли тот или иной кратер космическое происхождение.