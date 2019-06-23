Знати треба всім: Комаровський розповів, як швидко розпізнати інсульт

Євген Комаровський, який нещодавно висловився про дитячі атракціони, розповів, як швидко і точно розпізнати ознаки інсульту. На його думку, при наявності хоча б двох симптомів важливо відразу звернутися за допомогою медиків, так як наслідки інсульту, як правило, незворотні для здоров'я. Про це він написав у своєму блозі в Instagram.

За словами доктора, протягом 3-6 годин з моменту появи перших ознак інсульту, хворий може уникнути незворотних наслідків для здоров'я. Для того, щоб витратити цей час з користю, необхідно вміти розрізнити симптоми захворювання, серед яких:

раптове оніміння кінцівки (пальця, ступні, ноги, руки, обличчя або тіла);

несподівана втрата контролю (людина не може зрозуміти, де він знаходиться, не може чітко говорити;

двоїння в очах, нечіткий зір;

нудота, блювота.

Симптоми, які може розпізнати людина зі сторони:

людина не здатна посміхнутися;

людина не здатна сказати будь-яке просте речення;

людина не здатна підняти обидві руки;

людина не здатна висунути язик (язик не має бути скривленим).

Лікар додав, що якщо існує хоча б два з цих симптомів, то варто негайно звернутися до лікаря, навіть якщо подальша симптоматика буде вказувати на інше захворювання. Якщо хворий не може виконати будь-яку з вищезазначених завдань для розпізнання інсульту, то необхідно терміново викликати медиків.

Комаровський розповів, як розпізнати інсульт (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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