Знаменита "реактивна людина" розбилася в Дубаї: неймовірне відео трюків сміливця

Вінс Реффе трагічно загинув під час тренування (колаж РБК-Україна)

Вінс Реффе загинув в результаті нещасного випадку

Знаменитий пілот Jetman Вінсент (Вінс) Реффе, який прославився своїми бейсджампінгами та численними трюками з реактивним ранцем, загинув у результаті нещасного випадку на тренуванні в Дубаї.

Про смерть 36-річного французького сміливця повідомили на сайті команди Jetman Dubai.

В організації поінформували, що трагедія сталася в понеділок вранці.

Вінс Реффе (фото: instagram.com/vincereffet)

"Реактивна людина" Реффе був атлетом Red Bull і титулованим парашутистом, відомим своїми неймовірними повітряними трюками. У 2015 році він летів поруч з гігантським реактивним літаком, у 2017 році приземлився на інший літак в середині польоту і в 2014 році здійснив бейс-стрибок з найвищої башти у світі Бурдж-Халіф.

Відео: Стрибок Вінса Реффе і Фреда Фугена з вершини найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфа - спортсмени у 2014 році побили світовий рекорд,

Вінс походив з родини парашутистів і мав понад 20 років досвіду.

Його акаунт у Instagram заповнений відеороликами, на яких він виконує трюки в вінгсьюті та з реактивним ранцем.

Відео: Стрибок Вінса Реффе і Фреда Фугена, тестування Aura 4

Реффе був виконавцем в компанії Jetman Dubai, яка надала йому реактивний ранець з чотирма двигунами, прикріплений до комплекту крил з вуглецевого кевлара. Реактивний ранець може долати відстань до 50 кілометрів, підніматися на висоту до 6 100 метрів і розвивати максимальну швидкість понад 400 кілометрів на годину, пише Global News.

Відео: Вінс Реффе і Фред Фуген наздогнали та влетіли в літак у повітрі

Під брендом XDubai, який асоціюється з наслідним принцом Емірату, Реффе і його колеги екстремали пролетіли повз Бурдж-Халіфа та інших визначних пам'яток міста-держави.

Відео: Стрибок Вінса Реффе з парашутом в пустельному кампусі Дубаї

"Це відчуття свободи! З цією машиною... я можу літати, як птах", - пояснив він свої гострі відчуття, які відчував від польотів, в інтерв'ю Associated Press у 2015 році.

Відео: Трюк Вінса Реффе в небі над Дубаєм - Jetman Dubai and Emirates A380

Нагадаємо, нещодавно у Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону.

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