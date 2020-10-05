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У Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону

Харків, Понеділок 05 жовтня 2020 10:22
У Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону
У Харкові помер учасник напівмарафону (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Харкові сталася трагедія зі спортсменом під час напівмарафону

У Харкові загинув 34-річний спортсмен, бігун Євген Колєров. Він був учасником Харківського інтернаціонального марафону, що проходив 4 жовтня.

Молодий марафонець на дистанції 21,1 км втратив свідомість, йдеться на Facebook-сторінці організаторів забігу.

Дарма що "швидка допомога" прибула дуже швидко, Євгенія врятувати не вдалося.

"Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену і швидка прибула на місце через декілька хвилин. Але в лікарні серце Євгена перестало битися", - йдеться в повідомленні.

У Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону

Загиблий спортсмен Євген Колєров (фото: facebook.com/Kharkivinternationalmarathon)

Організатори приносять співчуття близьким, родичам і дружині, а також обіцяють надати матеріальну підтримку сім'ї спортсмена.

Крім того, всім бажаючим пропонується допомогти на карту 5168755449702667
(Гаврилюк Марина Володимирівна).

Українці в коментарях висловлюють співчуття родині спортсмена.

  • "Співчуваю рідним! До нього дуже швидко прийшла допомога, такий трагічний випадок";
  • "Пробач! До останнього вірив що ти почнеш дихати... Царство небесне..."
  • "Царство Небесне! Дуже шкода хлопця".

Раніше ми писали, що в Одесі померла молода учасниця ультрамарафону Катерина Катющева. Дівчина втратила свідомість на сильній спеці і у неї стався інсульт. Після восьмигодинних пошуків її знайшли і привели до тями, але в лікарні спортсменка, на жаль, померла.

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