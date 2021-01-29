Відома картина Боттічеллі була продана за рекордну суму (фото)

Легендарна картина художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі була продана на аукціоні за рекордно велику суму – 92,2 мільйона доларів.

Мова йде про картину "Портрет молодого чоловіка з медальйоном". Як повідомляє на своїй сторінці в Twitter аукціонний дім Sotheby's, ім'я покупця розголошувати не будуть.

Ця картина була написана в 1480 році й стала найдорожчою роботою Сандро Боттічеллі. На картині зображений невідомий молодий чоловік, в руках у нього медальйон із зображенням святого. Портрет написаний темперою на дошці. Фахівці визначили по одягу, що молодий чоловік належав до знатної сім'ї Флоренції, можливо Медічі.

Варто відзначити, що авторство цієї картини кілька разів оскаржувалось і його приписували іншому художнику – Франческо Боттичіні.

Картина Боттічеллі "Портрет молодого чоловіка з медальйоном" (Фото: wikipedia.org)

Першим власником картини став лондонський дилер Френк Сабін, який знайшов картину в маєтку барона Ньюборо. Він купив її за копійки, а потім перепродав в п'ять разів дорожче математику Томасу Мартіну.

У 1982 році спадкоємці Мертона продали картину на аукціоні "Крістіс" майже за один мільйон доларів мільярдерові Шелдону Солоу. Він розмістив картину в художній галереї Солоу-білдінг. Картина неодноразово виставлялася у відомих музеях світу.

У листопаді 2020 року Шелдон Солоу помер, і картина знову була виставлена на аукціон.

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