Не знали навіть імені: випливла цікава деталь про Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Влад Яма відповів на запитання, що думає про президента Володимира Зеленського

Влад Яма розповів, що він думає про нового президента України Володимира Зеленського. Суворий суддя Танців з зірками 2019 повідомив про це в шоу "Зе Інтерв'юер". Він відповів на запитання ведучого, чи є у нього в мобільному телефоні номер Володимира Зеленського.

"Немає. І в мене його ніколи не було", - відверто зізнався Яма.

За словами Ями, номери президента у нього і раніше не було.

"Він приходить на генеральний прогін і гру, власне", - відповів Влад.

Також суддя "Танців" розповів, що насправді думає про Зеленського.

"Я думаю, надія є. Я його знав ще, коли він танцював самбу", - сказав Яма.

Хорегораф згадав, як у 2006 році називали Володимира Зеленського. За словами танцюриста, тоді ще ніхто не називав коміка Володимиром Зеленським.

"У 2006 році, коли ще тільки починалися "Танці з зірками", Володимир Олександрович заходив у проект під ім'ям "он той маленький квнщик" або "хлопець з кварталу", не знали навіть імені", - розговорився Влад.

Відео: Влад Яма про Зеленском (YouTube/Зе Інтерв'юер)