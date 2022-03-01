Вони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупанта

Військові РФ прекрасно знали, що їдуть в Україну вбивати (колаж РБК-Україна)

Російські військові ще до війни в Україні прекрасно знали, що їдуть не на якісь навчання, а вбивати людей.

Про це повідомляє ЗСУ, наводячи як аргумент листування військового з РФ з сестрою.

"Вони знали, що їхали вбивати українців. Листування в телефоні вбитого в Київській області російського окупанта", - сказано в публікації. У повідомленнях він обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не шкодувати" українців. Також військовий впевнений, що "українці скоро вгамуються". Як бачите, все виявилося не так, як цього очікували окупанти зі своєю "рятувальною операцією".