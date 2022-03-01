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Вони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупанта

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Вівторок 01 березня 2022 14:53
Вони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупанта Військові РФ прекрасно знали, що їдуть в Україну вбивати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські військові ще до війни в Україні прекрасно знали, що їдуть не на якісь навчання, а вбивати людей.

Про це повідомляє ЗСУ, наводячи як аргумент листування військового з РФ з сестрою.

"Вони знали, що їхали вбивати українців. Листування в телефоні вбитого в Київській області російського окупанта", - сказано в публікації.

У повідомленнях він обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не шкодувати" українців. Також військовий впевнений, що "українці скоро вгамуються".

Як бачите, все виявилося не так, як цього очікували окупанти зі своєю "рятувальною операцією".

Вони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупантаВони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупантаВони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупанта

Як ми писали раніше, під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ.

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