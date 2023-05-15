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Знаки Зодиака, жизнь которых круто перевернется в ближайшие дни

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых может круто перевернуться уже на этой неделе по прогнозу астрологов - с 15 по 21 мая.

Кому повезет больше всего - узнайте из материала Styler ниже.

Близнецы

У Близнецов возможны серьезные изменения - смена работы, переезд в другую страну или город на постоянное место жительства, решение о получении еще одного образования или профессии.

А вот в личной сфере у Близнецов ожидается напряженный период - могут быть ссоры и даже расставание. Старайтесь все хорошо обдумать, а затем принимать решение.

Весы

У вас откроются возможности, позволяющие сделать то, что вы давно хотели. Особенно это касается тех, кто нацелен на карьеру и профессиональный рост. Возможно выгодное предложение о работе - внимательно изучите условия новой должности.

В любви все будет относительно спокойным, без особых всплесков эмоций. Постарайтесь не нарушить эту гармонию и покой.

Скорпион

Успех звезды обещают тем Скорпионам, кто работает в сфере обслуживания людей. Одинокие представители знака имеют шанс встретить интересного человека и даже задуматься о чем-то серьезном в жизни. В целом неделя принесет мощный энергетический подъем.

Вас ждут разговоры, переговоры, разъезды, встречи. Только к субботе ситуация немного стабилизируется. Захочется побыть немного в одиночестве, без телефона и собеседников.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака считаются наиболее страстными среди мужчин.

Также узнайте, какие знаки Зодиака считаются очень злыми.

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