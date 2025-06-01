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Знаки Зодиака, которым сегодня грозят стресс и напряжение: кому стоит быть настороже

Воскресенье 01 июня 2025 06:10
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Знаки Зодиака, которым сегодня грозят стресс и напряжение: кому стоит быть настороже Этим знакам Зодиака лучше избегать стресса 1 июня (фото: freepik.com)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на 1 июня 2025 года обещает непростой день нескольким представителям зодиакального круга.

Кому советуют избегать напряжения в течение дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IDiva.

Лев

Кто-то из близкого окружения может раскрыть вашу личную информацию. Прежде чем доверять кому-то, хорошо подумайте. Некоторые вещи лучше оставить при себе.

В целом день будет спокойный и уравновешенный. Но надо внимательно относиться к сигналам своего тела. Устройте себе релакс.

Скорпион

Финансовое положение может потребовать помощи. Высока вероятность, что придется обращаться к родственникам. Возможны сильные эмоциональные всплески, поэтому избегайте раздражающих факторов.

День в целом может быть тяжелым. Негатив легко может взять вверх. Старайтесь сохранять спокойствие. Прогулка с друзьями поможет отвлечься от трудностей.

Стрелец

У вас появится прекрасная возможность вырваться из рутины. В личной жизни тоже будет все в порядке. Исследуйте новые места со своим партнером.

Однако здоровье потребует внимания. Высокая вероятность повредить спину, поэтому избегайте физического перенапряжения

Водолей

Сегодня важно руководствоваться не эмоциями, а разумом. Могут возникнуть конфликты с партнером, что приведет к напряженности в отношениях.

Сейчас не лучшее время для ссор. Попробуйте искать компромиссы, учитывая опыт прошлого.

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