Знаки Зодиака, которых Вселенная избрала своими любимцами

Дева

Астрологи говорят, что Дева имеет наиболее выраженные лидерские черты характера, помогающие добиваться поставленных целей и желаний. Это - практичность, умение заботиться о завтрашнем дне и рациональном подходе.

Девы - довольно гибкие и внимательные к деталям люди. Ведь именно там кроется дьявол. Представители знака умеют исследовать окружающий мир и делать выводы. Так что их успех связан с "правильными" чертами характера.

Стрелец

Люди этого созвездия являются представителями стихии Огня, они оптимистичны и наделены яркой жаждой жизни.

Важно помнить, что обладатели знака Зодиака Стрелец - это люди, никогда не сидящие на месте. Энергичны, активны и любознательны, они жить не могут без путешествий. Именно в привычке к безумному темпу и ритму и заключается секрет успеха Стрельцов.

Близнецы

Со стороны может показаться, что люди, рожденные под знаком Близнецов, получают желаемое, даже не слишком стараясь. Астрологи уверены, что главными любимцами Вселенной можно смело назвать Близнецов.

Им жизнь предлагает множество возможностей и бережет от неудач и бед. Близнецы обретают счастье в вечном поиске себя и душевного равновесия. Они любят пробовать новое и часто рисковать.