ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Знаки Зодиака, которые скоро накроет деньгами и успехом

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 06:30
Знаки Зодиака, которые скоро накроет деньгами и успехом Фото: Какие знаки Зодиака накроет деньгами и успехом
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 26 сентября по 3 октября 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака сильно повезет с деньгами и успехом в этот период.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Новолуние пройдет в доме семьи и касается вашей недвижимости.

Благоприятно для повышения безопасности жилища, перестановок, обновления домашней обстановки. Возможна перемена места жительства или переезд в другую квартиру.

При этом актуализируются вопросы наследства, алиментов и совместных финансовых дел с родственниками либо партнером.

Дева

В доме финансов и собственных талантов пройдет новолуние у Дев. Возможно, вы запустите рекламу на свои услуги и начнете свой проект в соцсетях где будете зарабатывать на рекламе.

Неделю и месяц вы проведете в раздумьях, где взять деньги и как заработать еще больше

Но следует помнить, что могут быть чрезмерные траты на детей, развлечения, обучение или неудачные спекуляции.

Водолей

Новолуние в доме поездок, эмиграции, обучения и судов. В эти дни можно ждать гостей издалека.

Хорошее время для обращения в разного рода государственные инстанции, социальные ведомства, юридические конторы, общественные структуры, в том числе и международные комитеты и организации.

При этом могут быть неприятности заграницей или нерешенные там дела, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность судебного преследования и неприятное известие издалека.

Также читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака в неделю.

Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака совсем скоро ждут приятные изменения в жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя