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Знаки Зодиака, которые переживают духовное перерождение. У вас есть все шансы начать сначала

Какие знаки Зодиака могут начать все заново (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Знаки Зодиака, о которых пойдет речь, готовы к перерождению, которое изменит их внутренний мир и покажет новый путь. Астрологи советуют вам принимать энергию, доверять процессу и позволить Вселенной вести и раскрыть ваш потенциал.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, какие астрологические символы оказались в этом списке.

Рыбы - освобождение от эмоционального багажа

Вы начинаете свое духовное путешествие и скоро почувствуете мощные перемены. Это возрождение означает вам освобождение от эмоционального багажа, который вы носили годами. Мечтающая энергия поможет убрать границы и оставить вас свободными наедине с собой.

Вы сможете наконец избавиться от прошлых ран, освободиться от вины, стыда или других тяжелых моментов. Пора принять собственную правду, исцелить себя и с ясностью принять свою духовную силу. Ваше перерождение - это глубокое эмоциональное очищение, путь к новым начинаниям и глубоким духовным прозрениям.

Дева - восстановление внутреннего мира

У вас начинается период, посвящённый восстановлению равновесия и мира в себе. Вы будете сосредоточены на перфекционизме, заставляя себя соответствовать высоким стандартам. Это затмение позволит вам смягчить эти самопроизвольные ожидания и сосредоточиться на внутренней гармонии.

Примите свою уязвимость, и вы узнаете, что подлинная сила приходит от полного принятия себя, своих недостатков и всего прочего. Ваше перерождение приведет к большему сочувствию и любви к себе, поможет избежать бремени критики и обрести покой в настоящем моменте.

Какие знаки Зодиака проходят духовное перерождение (фото: Getty Images)

Скорпион - восстановление силы

Для вас эта осень станет трансформационным периодом обновления власти. Затемнение приведет к изменениям в ваших творческих и романтических секторах, позволит освободиться от токсичной динамики и ограничительных убеждений.

Вы держите контроль, боясь стать уязвимыми, однако это время затемнений уберет все лишнее. Ваше перерождение будет означать принятие неизвестного, отказ от контроля и полное доверие Вселенной. Вы станете сильнее, аутентичнее и открытее к мощному духовному росту.

Весы - поиск баланса в трансформации

На ваш знак приходится солнечное затмение 2 октября, и это сигнализирует о вашей личной трансформации. Вы искали баланс в своей жизни, но его нужно искать внутри себя.

Это перерождение означает согласование внешней реальности и внутренних желаний. Восстановление связи с настоящим "я" поможет вам гармонично пробудиться и приблизиться к духовной цели. Вселенная предлагает вам начать с чистого листа - примите это время с распростертыми объятиями.

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