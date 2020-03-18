На ці знаки Зодіаку чекає казковий успіх: гроші просто під ногами

Гороскоп 2020 обіцяє удачу і фінансове везіння деяким знакам Зодіаку. Хто до кінця березня побачить гроші прямо під своїми ногами, кого чекають приємні фінансові сюрпризи, а хто зможе примножити свій капітал - читайте в прогнозі астрологів.

Овен

Астрологи вважають, що всі справи, в які Овен вкладав масу зусиль, нарешті почнуть приносити йому довгоочікувані плоди. Це може бути отримання довгоочікуваного фінансового прибутку, несподівана премія, а також визнання заслуг або просто приємний сюрприз. При цьому такі успіхи тільки підштовхнуть Овна до подальшої роботи на успіх і досягнення бажаних цілей, які здадуться такими близькими!

Стрілець

Астрологи обіцяють Стрільцеві підтримку зірок у фінансових справах. Найближчі дні відмінно підходять для управління фінансами та примноження капіталу. Якщо у Стрільця є план, зараз саме час, щоб перейти до його реалізації. До кінця місяця можна почати розмову з начальством про надбавку до зарплати, запустити новий проєкт або вдало вкласти гроші. Будь-який крок Стрільця в потрібному напрямку згодом обіцяє обернутися приємною вагою у його гаманці.

Водолій

Водолія чекає неймовірно приємний і корисний сюрприз, причому буквально на порожньому місці. Астрологи вважають, що він може виявити прямо під ногами велику суму, просто вирішивши прогулятися. Висока ймовірність наприкінці березня отримати великий виграш у лотерею, Водолію можуть повернути давно забутий борг, або ж він отримає подарунок від шанувальника. Астрологи рекомендують Водолію уважніше дивитися по сторонах, щоб не пропустити дари долі.

Раніше ми писали, які рослини в домі приносять його мешканцям багатство.