Ці знаки Зодіаку чекає біла смуга в липні: астролог назвав чотирьох щасливчиків

Гороскоп 2020 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку сприятливі зміни, які відбудуться з ними вже в середині липня. Зміни торкнуться різних життєвих сфер - від любовних стосунків до матеріального збагачення.

Іменитий астролог Павло Глоба розповів, у кого з представників зодіакального кола в липні почнеться справжня біла смуга, і як не втратити унікальний шанс, дарований Всесвітом, пише slovofraza.

Лев

Для Лева доля відкриє двері в справжню білу смугу успіху і везіння, впевнений Павло Глоба. Тому Левам в середині місяця варто хапатися за всі шанси й можливості, особливо за найскладніші і цікаві завдання. І чим вище планка - тим більше шансів у вас досягти успіху. Ваша вроджена харизма допоможе домогтися небувалих успіхів у діловій сфері. А Леви, втомлені від самотності, зможуть нарешті зустріти другу половинку.

Стрілець

Стрілець на початку літа зможе завершити всі розпочаті раніше проєкти, розібратися з невирішеними питаннями і досягти успіху в цьому. Астролог радить вам засукати рукава, кинутися на амбразуру і вже до кінця місяця ви зможете розраховувати на прибуток. Глоба рекомендує уважно розставити пріоритети і вибрати найперспективніші і проривні починання.

Bодолій

Липень буквально просочений позитивною енергетикою для Водоліїв. Всесвіт візьме опіку над цими знаками Зодіаку, щоб позбавити їх від проблем і напастей. Водолій буде як ніколи дипломатичним і поступливим, що дозволить вирішити всі давні конфлікти і почати гармонійний період. Пам'ятайте, що перебуваєте на білій смузі удачі і кожна зустріч може привести вас до колосального успіху.

Риби

Цей період стане чудовим для Риб. Ви усвідомлюєте, що можете змінювати все навколо себе, а енергії для цього буде більш ніж достатньо. B Рибах прокинеться дух суперництва і бажання досягти більшого. Почнете ви з особистого життя, де нарешті наведете порядок, а після цього вийде вхопитися за новий проект. Викладуйтеся максимально, тому що зумієте солідно заробити й створити для себе прекрасну репутацію в суспільстві.

Раніше ми писали, що 4 липня розпочався неймовірний астрономічний період - повний парад планет, і це явище ми побачимо в останній раз.

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