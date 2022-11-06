Не знаете, как заманить счастье в дом? Вот 5 вещей, которые вам помогут в этом

Все вещи в доме имеют свою энергетику и способны заманить счастье, или отпугнуть его. Поэтому очень важно грамотно выбирать предметы интерьера и правильно их размещать в помещении.

Зеленые или желтые стены

Именно эти цвета больше всего вызывают у человека чувство счастья. Выбирая их, важно четко определиться с яркостью и оттенками, чтобы создать чувство гармонии в помещении.

Горный хрусталь

Он обладает сильной энергетикой, способной привлечь в ваш дом удачу и достаток. Чтобы придать больше сили горному хрусталю, поставьте его на подоконник. Солнечный свет усилит свойства хрусталя.

Желтые монеты

Желтый цвет является символом богатства. Поэтому разместите в доме хотя бы одну желтую монету и она привлечет к вам финансовое благополучие. Лучше всего их положить на подоконник, чтобы на них попадал лунный свет. Оставьте их на всю ночь, а утром спрячьте в укромном месте. Ни в коем случае не рассчитывайтесь этими монетами.

Мед

Мед "подслащивает" энергетику в доме. Поэтому старайтесь, чтобы у вас всегда была баночка этого продукта. Проверяйте, чтоб мед был непременно натуральным.

Песочные часы

Песочные часы символизируют время и быстротечность жизни. Такая вещь в доме поможет хозяевам избавиться от жалости о потерянном времени и умножить ощущение счастья.