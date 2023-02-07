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Меняют вкус и цвет: эти продукты категорически нельзя замораживать

Какие продукты нельзя замораживать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зачастую люди для экономии времени или денег замораживают некоторые продукты. Однако не все можно замораживать, ведь низкие температуры изменяют цвет и состояние продуктов. После этого их просто невозможно есть.

Об этом пишет 5 - Minute Crafts.

Яйца

Когда температура быстро снижается, яичный белок и желток расширяются, поэтому скорлупа может треснуть.

Если необходимо заморозить яйца, лучше очистить скорлупу, а белок и желток поместить в пакет либо контейнер.

Жареные блюда

Картофель фри из супермаркета может прекрасно храниться в морозильной камере, но жареная домашняя еда нет. Если положить жареную курицу в морозилку, то она будет мокрой и скользкой. К тому же вкус ее сильно изменится.

Молочные продукты

Молоко можно замораживать только в том случае если вы собираетесь использовать его для приготовления пищи.

Пить молоко после замораживания не следует. В нем могут быть комочки.

Сметану можно заморозить, но она изменит консистенцию - расслаивается и станет водянистой.

Замораживать йогурт - не самая лучшая идея. После размораживания он также станет водянистым и даже кислым по вкусу. Кроме того, полезные бактерии в йогуртах погибают во время замораживания.

Овощи и фрукты

Если вы заморозите свежие продукты с большим количеством воды (огурцы, арбуз, апельсин, мандарин), вы не сможете есть после размораживания и наслаждаться вкусом.

Все потому, что они становятся мягкими и не вкусными.

Капуста, редис, огурцы после размораживания также становятся мягкими, изменяют цвет, вкус и запах.

Картофель также не подходит для замораживания. Она может стать мягкой, водянистой и кашевидной. Лучше сначала ее отварить и только тогда положить в морозилку. Хранить ее там можно 3 месяца.

Десерты

Не рекомендуется замораживать заварной крем, он будет водянистым и кашеобразным.

Желе после размораживания будет редким и не будет держать формы.

Ранее мы сообщали, какие полезные продукты вредны в большом количестве.

Также мы писали, какие продукты нужно убрать из своего рациона.

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