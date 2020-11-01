Зловмисники обікрали будинок колишнього тренера "Шахтаря" на велику суму

Паулу Фонсека, колишній тренер донецького "Шахтаря", став жертвою грабіжників. Поки він був на тренуванні, а дружина разом з дітьми ходила по магазинах, злодії вдерлися в особняк португальця в Монтеверде і вкрали 3 елітних годинники, вартість яких становить близько 100 тисяч євро.

Пропажу годинників помітили, коли рідні португальця, який зараз тренує римську "Рому", повернулися додому. Поліція говорить про те, що зловмисники проникли в будинок через вікно. Але перед цим вони відключили сигналізацію. Про це повідомляє Il Messaggero.

Шахраї діяли професійно і не залишили ніяких слідів. Правоохоронці вважають, що до грабунку причетна організована банда зі Східної Європи, яка діяла за наводкою.

Про існування даних годинників не знав ніхто, крім сім'ї португальського тренера. Фонсека показав поліції фото своїх елітних годинників.

Нагадаємо, у Львові у власному будинку вбили відомого бізнесмена Мячеслава Жеребецького. 61-річний чоловік помер на місці, а його 58-річна дружина отримала тілесні ушкодження. Зловмисники також викрали 180 тисяч доларів.

Раніше в Миколаївській області грабіжники напали на будинок фермера і зв'язали дитину. Злочинці винесли з будинку велику суму грошей та ювелірні прикраси.