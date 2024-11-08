Злата Огневич назвала женщину, которой восхищается, и поделилась заветной мечтой

"Меня очень привлекает жанр кино. Не скрою, что уже очень давно мечтаю сняться в полнометражке", - с улыбкой делится Огневич.

По словам Златы, ей интересна драматическая глубокая роль, в которой можно раскрыть персонажа и показать его с разных сторон.

Огневич назвала свою мечту (фото: пресс-служба Нового канала)

"А главное, что мне очень важно, показать трансформацию героя до и после определенных событий. Мне лично всегда интересно наблюдать, какую жизнь проживает тот или иной герой истории только в течение полутора-двух часов. Кто знает, возможно, когда-то моя давняя мечта и осуществится", - рассказала певица.

Говорят, что мечтать нужно не абстрактно, а четко. Огневич это правило соблюдает. Так что не просто думает о кино для больших экранов, а даже имеет идею, каким оно должно быть.

"Мне интересно было бы попасть в байопик о жизни великой и легендарной Марлен Дитрих. Так было бы круто, будь полнометражный фильм о ее жизни со студенческих лет, когда она только начала знакомиться с актерским мастерством, и до последних лет ее жизни, которые были очень непростыми", - комментирует украинская звезда.

Огневич поделилась откровенным признанием (фото: пресс-служба Нового канала)

"Эта великая женщина прожила интересную, яркую и наполненную событиями и достижениями жизни. Я бы с удовольствием снялась бы в ленте о взлетах и падениях Дитрих в роли главной героини", - резюмировала она.

Отметим, что Марлен Дитрих - это оскароносная немецко-американская актриса, певица и икона стиля XX века. Она была одной из самых ярких звезд Голливуда и настоящей музой для многих режиссеров. Она снялась во многих культовых фильмах, таких как "Голубой ангел", "Шанхайский экспресс", "Марокко" и другие.