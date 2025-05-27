Звезду "Великолепного века" осудили в Турции: что известно

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", оказался в суде и был приговорен к 1 году и 10 месяцам условного наказания.

За что судили актера и почему ему смягчили приговор, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В чем обвинили звезду "Великолепного века"

Эргенч оказался в суде из-за ложных показаний, которые связывают с массовыми протестами 2013 года в Стамбуле. Сначала они начались как экологическое движение, а затем переросли в антиправительственные демонстрации.

Актер проходил как свидетель по делу. Прокуроры интересовались его связями с фигурантами митингов - актером и активистом Мехметом Али Алабора, а также агентом по поиску талантов Айше Барим.

Последняя находится под стражей с января по обвинению в попытке свержения турецкого правительства. Она якобы дала указание актерам, которых представляла, публично поддержать протесты в парке Гези.

Какой приговор вынес суд

Сначала суд Стамбула приговорил актера к 2 годам и 3 месяцам заключения. Однако из-за хорошего поведения в суде и сотрудничества со следствием, а также отсутствия судимостей ранее приговор был смягчен.

Так, 23 мая Халит был приговорен к 1 году, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы. Сейчас приговор условный до момента, если актер не совершит новое правонарушение в течение испытательного срока.

Вместе с этим по делу проходил другой актер Риза Коджаоглу, которому тоже назначили наказание условно на 1 год и 8 месяцев.

Gezi Parkı davası kapsamında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla;



- Halit Ergenç 1 yıl 10 ay,

- Rıza Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. pic.twitter.com/KMsFI7SWIX — Aykırı (@aykiricomtr) May 23, 2025

Позиция звезды "Великолепного века"

Как сообщается, во время суда актер отрицал обвинения. Он сказал, что не врал, а лишь отвечал на вопросы.

Актер объяснил, что его знакомство с другими участниками дела, было поверхностным. Он также отреагировал на приговор суда, заявив о намерении обжаловать решение.

"Мы подадим апелляцию", - сказал он.